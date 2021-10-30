Камеры видеонаблюдения устанавливают в поселках Карагандинской области

ОСАКАРОВКА. КАЗИНФОРМ – В этом году в посёлке Осакаровка установлено 108 камер видеонаблюдения. Они появились в местах массового скопления людей, скверах, на рынках, площадях, вокзалах, перекрёстках и улицах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Информация с камер поступает сотрудникам полиции, которые ведут круглосуточное наблюдение. Современные видеокамеры призваны снизить преступность и помочь полицейским выявлять правонарушения.

«Перед полицией поставлена задача создать комфортные и безопасные условия для жизни жителей и гостей района посредством внедрения технологий Smart City. Глава государства поручил реализовать проект сервисной модели полиции и отметил, что успех работы зависит от местных органов власти и их содействия. При поддержке акимата области и района в этом году в Осакаровке было установлено и подключено 108 камер. Это даёт возможность внедрять интеллектуальные системы контроля за безопасностью в районе», – говорит и. о. начальника отдела полиции Осакаровского района Анатолий Соболевский.

Также в прошлом году за счёт средств местного бюджета в посёлке Молодёжном было установлено 12 камер видеонаблюдения. Они оснащены оптическим приближением и фиксируют происходящее в ночное время.

По периметру посёлка проложили 5 тысяч метров оптоволоконного кабеля, установили 12 коммутационных шкафов, которые позволят в дальнейшем увеличить количество камер видеонаблюдения.