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Камеры видеонаблюдения крал экибастузец

24 Сентября 2019 19:22
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Камеры видеонаблюдения крал экибастузец

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Полиция в городе Экибастузе ведёт досудебное расследование краж 8 камер видеонаблюдения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сотрудниками криминальной полиции управления полиции города Экибастуза задержан 32-летний экибастузец, который, находясь во дворе дома по улице М. Ауэзова, совершил кражу видеокамер наружного наблюдения в количестве 8 штук, принадлежащих одному из предприятий города», - сообщили журналистам в департаменте полиции Павлодарской области.

Камеры видеонаблюдения как вещественные доказательства изъяты у него в квартире, добавили в ведомстве.

«По факту кражи проводится досудебное расследование», - дополнили в региональном в департаменте полиции.


Фото департамента полиции Павлодарской области


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Ключевые слова: Павлодарская область, Происшествия, МВД РК,
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Автор:

Антон Гагарин

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