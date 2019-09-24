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Камеры видеонаблюдения крал экибастузец
24 Сентября 2019 19:22
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ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Полиция в городе Экибастузе ведёт досудебное расследование краж 8 камер видеонаблюдения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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«Сотрудниками криминальной полиции управления полиции города Экибастуза задержан 32-летний экибастузец, который, находясь во дворе дома по улице М. Ауэзова, совершил кражу видеокамер наружного наблюдения в количестве 8 штук, принадлежащих одному из предприятий города», - сообщили журналистам в департаменте полиции Павлодарской области.
Камеры видеонаблюдения как вещественные доказательства изъяты у него в квартире, добавили в ведомстве.
«По факту кражи проводится досудебное расследование», - дополнили в региональном в департаменте полиции.
Фото департамента полиции Павлодарской области
Ключевые слова: Павлодарская область, Происшествия, МВД РК,
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