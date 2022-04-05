Камеры «Сергек» зафиксировали свыше 56 тысяч нарушений в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Свыше 56 тысяч нарушений зафиксировано камерами «Сергек» в Нур-Султане. Об этом сообщил начальник управления административной полиции департамента полиции города Нур-Султана Елжан Чупеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Камерами «Сергек» зафиксировано 56 724 нарушения на сумму 552 млн 834 тысячи тенге за три месяца текущего года. Из них: игнорирование дорожных знаков разметки – 10 тысяч нарушений, превышение скорости – 40 тысяч нарушений. Нарушения грузовым транспортом - 5 980», - сказал на брифинге глава управления административной полиции.

По его словам, для улучшения транспортной дисциплины на регулируемых пешеходных переходах, управлением цифровизации по предложению полиции дополнительно разработаны функции фиксации нарушения проезда регулируемых пешеходных переходов на заключающийся сигнал светофора.

На сегодняшний день данные камеры работают на 23 участках.