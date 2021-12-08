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Камеры «Сергек» зафиксировали более 150 тысяч нарушений ПДД с начала года в ВКО

8 Декабря 2021 22:51
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Камеры «Сергек» зафиксировали более 150 тысяч нарушений ПДД с начала года в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – С 2019 года аппаратно-программный комплекс «Сергек» успешно функционирует в Усть-Каменогорске. Аналогичный проект запланировано реализовать в Семее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

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О работе АПК «Сергек» рассказала в ходе пресс-конференции руководитель управления цифровизации ВКО Марина Гагарина. По ее словам, в областном центре фиксация нарушения производится на 159 аппаратно-программных комплексах или посредством почти четырех тысяч камер. Порядка 1 300 камер отслеживают порядок на дворовых территориях Усть-Каменогорска.

За этот год благодаря камерам «Сергек» зафиксировано более 150 тысяч нарушений правил дорожного движения, что на 40 процентов выше аналогичного периода 2020 года. Тогда было выявлено 115 тысяч нарушений.

Кроме того, с начала этого года камеры «Сергек» помогли выявить девять тысяч административных правонарушений, что на 17 процентов больше периода 2020 года. Было раскрыто 137 уголовных дел.

Запуск АПК «Сергек» запланирован в Семее. Камеры должны охватить 74 перекрестка, 40 линейных участков. Всего должно быть установлено 1 390 камер.

«Уже утвержден перечень мест установки камер, в «пилотном» режиме на 10 локациях произведен монтаж 20 камер, которые интегрированы с Ситуационным центром акима ВКО», - отметила Марина Гагарина.

Помимо этого, в регионе реализуется проект по национальной системе видеомониторинга, согласно которой Департамент полиции разрабатывает Дорожную карту по увеличению камер видеонаблюдения, а также интеграции всех установленных камер. В систему мониторинга будут включены все объекты, в том числе торгово-развлекательные центры.

В целом, на сегодняшний день по Восточному Казахстану установлено 18 тысяч камер видеонаблюдений.


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#Восточно-Казахстанская область   #Безопасность   #Цифровой Казахстан  
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