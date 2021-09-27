Камеры «Сергек» устанавливают на объектах Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Современные технические средства по организации безопасного дорожного движения устанавливают в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала этого года в области зарегистрировано 707 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 133 человека погибли и 1 063 человека получили различные травмы. Из них 175 произошли на республиканских дорогах, 102 - на местных дорогах, 430 - на улицах населенных пунктов», - рассказал руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области Бакытжан Жанибеков.

При этом спикер подчеркнул, что принимаются все возможные меры по обеспечению безопасности на автодорогах региона.

«На автодорогах региона выявлено 22 аварийно-опасные зоны. Однако основная причина дорожно-транспортных происшествий происходит из-за не соблюдения водителями правил дорожной безопасности. Значительная часть причин – это превышение скоростного режима, маневрирование, выезд на полосу встречного движения. Следует отметить, что места концентрации дорожно-транспортных происшествий являются прямыми участками, на которых не ограничена видимость в продольном профиле», - подчеркнул Бакытжан Жанибеков.

Как отметили в региональной службе коммуникаций, в регионе для улучшения дорожной инфраструктуры совместно с компетентными органами разработан план внедрения современных технических средств по организации безопасного дорожного движения. Это строительство шумовых полос на автодорогах республиканского значения, установка осветительных и световых модулей на нерегулируемых пешеходных переходах, дорожных буферов на развороте транспортных средств, на опорах путепроводов по проезжей части, установка светодиодных катафотов и светоотражателей на полосе отвода, развешивание на аварийно-опасных участках применяемых за рубежом световых маяков.

«В этом году в Таразе в целях профилактики правонарушений в рамках государственно-частного партнерства будут установлены камеры видеонаблюдения комплекса «Сергек». В рамках проекта предусмотрена установка 1 250 камер слежения за общественным порядком на 450 объектах, 48 - для контроля за дорожным движением. На сегодняшний день, согласно пилотному проекту, от аэропорта до Парка Первого Президента камеры установлены на десяти объектах. Эти мероприятия планируются завершить в первом квартале 2022 года», - проинформировал спикер.

Бакытжан Жанибеков отметил, что для обеспечения сохранности автодорог и недопущения их разрушения из-за бесконтрольного движения большегрузного транспорта приняты меры по организации контроля, проводятся проверочные рейды.

С начала 2021 года в ходе рейдов проверено 4 608 большегрузных автотранспортных средств. В результате оформлено 943 административных

протокола, наложено штрафов на сумму 23,2 млн тенге, отметил спикер.