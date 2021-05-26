Камеры с подключением к центру оперативного управления установят в школах СКО
На заседании акимата руководитель управления образования Гульмира Каримова сообщила, что средства выделили на прошедшей недавно сессии областного маслихата.
«Провели совместное совещание с сотрудниками полиции, КНБ, антитеррора. По итогам вынесли решения, как действовать. Провели обучение отделов образования и директоров учреждения образования. На основании постановления Правительства РК выработаны требования к объектам образования: голосовое оповещение, тревожные кнопки, охрана. В детсадах тревожные кнопки будут в каждой группе. В том числе в районных центрах. Поэтапно будем оснащать. Сначала установим кнопки и оповещение, затем - видеокамеры с подключением к центру оперативного управления и обеспечение системами контроля и управления доступом и охраной. Сейчас охранные компании работают в колледжах Петропавловска. Будем рассматривать и в школах по необходимости», - сказала Г. Каримова.
Аким области Кумар Аксакалов подчеркнул, что безопасности детей должно уделяться особое внимание.
«Случай в Казани стал трагическим уроком для всех. Нужно сделать правильные выводы. Будем еще выделять средства на обеспечение безопасности детей в образовательных учреждениях», - отметил глава региона.