Камеры с подключением к центру оперативного управления установят в школах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на обеспечение безопасности в образовательных учреждениях выделили 65 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании акимата руководитель управления образования Гульмира Каримова сообщила, что средства выделили на прошедшей недавно сессии областного маслихата.

«Провели совместное совещание с сотрудниками полиции, КНБ, антитеррора. По итогам вынесли решения, как действовать. Провели обучение отделов образования и директоров учреждения образования. На основании постановления Правительства РК выработаны требования к объектам образования: голосовое оповещение, тревожные кнопки, охрана. В детсадах тревожные кнопки будут в каждой группе. В том числе в районных центрах. Поэтапно будем оснащать. Сначала установим кнопки и оповещение, затем - видеокамеры с подключением к центру оперативного управления и обеспечение системами контроля и управления доступом и охраной. Сейчас охранные компании работают в колледжах Петропавловска. Будем рассматривать и в школах по необходимости», - сказала Г. Каримова.

Аким области Кумар Аксакалов подчеркнул, что безопасности детей должно уделяться особое внимание.

«Случай в Казани стал трагическим уроком для всех. Нужно сделать правильные выводы. Будем еще выделять средства на обеспечение безопасности детей в образовательных учреждениях», - отметил глава региона.



