Камеры «Эко-Сергек» установят в нацпарках близ Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Эко-Сергек» будут установлены в национальных парках близ Алматы. Об этом заявил вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев в ходе заседания общественного совета при ГНПП «Иле-Алатау», передает МИА «Казинформ».

«Первые 30 «Эко-Сергек» планируется установить в Иле-Алатауском национальном природном парке, а первая установка планируется на Большом Алматинском озере. Далее - возле озер Кольсай и Кайынды, то есть в тех местах, где по традиции наблюдается большое скопление посетителей. Есть возможность размещения аппаратов «Сергек» на имеющихся столбах или опорах освещения, существующих опорах сотовых станций, а также при въезде в нацпарки. «Сергек» будет устанавливаться на столбах высотой 6 метров, система включает в себя ветрогенератор, солнечную панель, 4 камеры, антенну для приема сигнала. Сигналы и видео, направляемые «Эко-Сергек», будут принимать в специальном Центре оперативного управления нацпарка», - сообщила в Telegram пресс-служба Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

По информации министерства, камеры «Эко-Сергек» призваны помогать инспекторам в контроле за территорией нацпарков, в которых посетители все чаще оставляют за собой неубранным мусор, бросают окурки, не тушат костры, в результате происходят пожары, встречаются и факты вандализма. Камеры «Сергек» будут не только дисциплинировать туристов, но и подавать сигналы в случае раннего обнаружения пожаров для принятия оперативных мер, контроля вырубки деревьев, а также позволят следить за прозрачностью деятельности эко-постов.

Кроме того, камеры «Эко-Сергек» должны помочь в борьбе с браконьерами, так как в нацпарках обитают и животные, занесённые в Красную книгу Казахстана.

Как отметили в ведомстве, в целом, проблема мусора в нацпарках становится с каждым годом все более острой. Поэтому Минэкологии намерено ужесточить штрафы за оставление мусора при посещении нацпарков и другие нарушения экологического законодательства. Соответствующие поправки внесены в проект Эко-Кодекса, который сейчас находится на рассмотрении в Парламенте РК.