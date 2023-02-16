Камерун вслед за Экваториальной Гвинеей сообщает о случаях смертельного вируса

ЯУНДЕ. КАЗИНФОРМ – Вслед за Экваториальной Гвинеей органы здравоохранения Камеруна подтвердили два случая подозрения на вирус Марбург, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

Оба случая в Камеруне зафиксированы недалеко от границы с Экваториальной Гвинеей, где произошла первая в истории вспышка вируса.

Ни один из заразившихся не пересекал границу страны. Представители здравоохранения Камеруна сейчас пытаются отследить всех, с кем они контактировали.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направила дополнительные группы по отслеживанию контактов в восточную часть Экваториальной Гвинеи в попытке сдержать распространение вируса.

Считается, что девять человек умерли от вируса Марбург в Экваториальной Гвинее, где уже зарегистрированы еще 16 случаев заражения вирусом.

Ограничения на передвижение уже действуют в районе южной границы Камеруна.