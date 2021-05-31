Камерные шедевры представит «Астана Опера» в июне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Летний репертуар Камерного зала театра «Астана Опера» в июне открывает увлекательная программа, которая включает концерт памяти, посвященный 75-летию знаменитого кюйши, домбриста-виртуоза, композитора, дирижера и педагога Каршыги Ахмедьярова. А также вниманию публики предложат вечера романсов, классической вокальной и инструментальной музыки и захватывающий концерт для детской аудитории, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

1 июня в 15:00 детская театральная студия «Астана Опера» представляет свой ежегодный отчетный концерт в Международный день защиты детей. В концерте «В театр приглашают дети» будет исполнена яркая и интересная программа сольных и коллективных номеров хорового коллектива и балетной студии. Руководитель хоровой студии – Алтынганым Ахметова, балетной – Амина Алиева. Хормейстер – Айгерим Амангельдиева, концертмейстеры – Ирина Кургузкина, Эльмира Султангазина. Режиссер концерта – Николай Коршунов. Также концерт детской студии пройдет 22 июня в 16:00.

1 июня в 19:00 Государственный струнный квартет им. Газизы Жубановой продолжает серию концертов «Под знаком Белы Бартока», посвященную 140-летию выдающегося венгерского композитора. В музыкальном вечере из цикла «Казахквартет приглашает» выступит известная казахстанская пианистка, Народная артистка Казахстана, профессор Гульжамиля Кадырбекова.

В программе концерта – Струнный квартет до мажор ор.20, №2 «отца струнного квартета» Йозефа Гайдна, Струнный квартет №6 Белы Бартока и Фортепианный квинтет ми-бемоль мажор, ор. 44 Роберта Шумана. Состав струнного квартета: Айдар Токталиев (1-я скрипка), Алексей Лебедев (2-я скрипка), Бекзат Сайлаубайулы (альт), художественный руководитель – Заслуженный деятель Казахстана Ернар Мынтаев (виолончель).

4 июня в 19:00 в концерте Voci d`amore («Голос любви») артисты «Астана Опера» – солисты оперы сопрано Асем Сембина, меццо-сопрано Салтанат Муратбекова, тенор Рамзат Балакишиев, а также виолончелист Данияр Кадралинов и пианистка Меруерт Жекенова предложат слушателям вокальные шедевры мировой классики. Музыка о любви ярко представлена композиторами разных времен и народов. В рамках вечера прозвучат произведения Дж. Россини, К. Сен-Санса, Л. Делиба, Ж. Хина и других композиторов.

23 июня в 19:00 молодые солисты оперы Назым Сагинтай (сопрано) и Рамзат Балакишиев (тенор) представляют концерт вокальной музыки «Романтика романса». На сцене Камерного зала в этот вечер также выступят: Асель Жакиянова (скрипка), Зару Жазыкбаева, Жаныл Рахимбекова (фортепиано). Любителей классического искусства в этот вечер ждут яркие образцы жанра романса, которые прочно вошли в музыкальную культуру как особое явление, единство высокой поэзии и прекрасной музыки. С первых звуков мелодия романса проникает в душу и кажется, что глубина, искренность и чистота этих музыкальных историй может выразить все самые тонкие оттенки чувств. В программу вечера вошли известные романсы «Но я вас все-таки люблю» Н. Артемьева, Н. Ленского, «Не уходи, побудь со мною...» Н. Зубова, «Я помню вальса звук прелестный...» Н. Листова, «Две гитары» И. Васильева, А. Григорьева и др.

26 июня в 18:00 концерт «Күмбірле, асыл домбыра» будет посвящен 75-летию Каршыги Ахмедьярова – кюйши, домбриста-виртуоза, композитора, дирижера и педагога Народного артиста Казахской ССР, лауреата Государственной премии Казахской ССР. В вечере примут участие известные казахстанские музыканты – коллеги, ученики и последователи блистательного маэстро. Кроме многочисленных обработок и интерпретаций сочинений казахских народных композиторов К. Ахмедьяров оставил в наследие свои сочинения – кюи «Шашақты найза шалқар күн», «Нарын», «Қуаныш», «Сағыныш», «Аққайын», «Желдірме» и другие, а также песни. Многообразие творчества замечательного музыканта найдет отражение в программе юбилейного вечера.

Какие культурные мероприятия пройдут на следующей неделе в Нур-Султане можно прочесть здесь.