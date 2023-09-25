«Астана Балет» представит камерный концерт «Altyn kernei»

1 октября театр «Астана Балет» представит вниманию публики камерный концерт «Altyn kernei», посвященный Международному дню музыки, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу Астана Балет.

Красивейший холл столичного театра наполнится завораживающим звучанием солирующей трубы в исполнении Жасулана Абдыкалыкова и камерного оркестра театра «Астана Балет» под руководством дирижера Элмара Бурибаева. Совместное созвучие инструментов обладает невероятной притягательностью и позволяет ещё раз убедиться в величии бессмертной классики.

Дирижер театра «Астана Балет» Элмар Бурибаев, комментируя выбор программы концерта, отметил:

- Мы хотели создать идеальное сочетание произведений, чтобы передать слушателям разнообразие и красоту классической музыки. Каждая из композиций, выбранных для этого концерта, имеет уникальные музыкальные цвета, которые мы надеемся передать публике через мощное и эмоциональное исполнение. Благодаря уникальному совместному исполнению камерного оркестра и солиста Жасулана Абдыкалыкова, каждая нота и каждый аккорд прозвучат с максимальной страстью и выразительностью.

Солист Жасулан Абдыкалыков - трубач, один из выдающихся представителей Казахстанского мира классики, первый и единственный в Казахстане дважды лауреат самого престижного в мире конкурса им. П.И.Чайковского, обладатель призовых мест на многих международных конкурсах, выпускник Высшей школы музыки и театра в Гамбурге. С 2019 года артист оркестра Musicaeterna под управлением Теодора Курентзиса.

- Мы уверены, что каждый посетитель вечера будет ошеломлен красотой и виртуозностью исполнения. Мы стремимся к тому, чтобы наша музыка зажигала и восхищала слушателей, чтобы она оставляла глубокий след в душе каждого. Для нас каждый концерт – это неповторимое событие, которое дает уникальную возможность донести красоту музыки до слушателей, продемонстрировать свой талант, страсть и профессионализм, – поделилась менеджер оркестра Айжан Хайдар.

В программе камерного вечера прозвучит бессмертная классика: Иоганн Себастьян Бах - сюита №3; Антонио Вивальди - Концерт для скрипки в переложении для трубы И.С. Баха; Густав Холст - Сюита «St Paul» и «Brook Green»; Джон Бастон - Концерт для блокфлейты №2 в переложении для трубы.

- Приглашаем любимых слушателей окунуться в мир классической музыки вместе с нами, ощутить всю ее мощь и величие, насладиться уникальной атмосферой. Мы стремимся к созданию гармоничного и единого звучания, чтобы наши слушатели искренне наслаждались произведениями классической музыки. С нетерпением ждем встречи и готовимся подарить публике незабываемый музыкальный опыт. Концерт «Altyn kernei» («Золотая труба») – это наше творение, наполненное любовью к музыке и стремлением подарить радость слушателям. Будем рады видеть вас!, – заключила первая скрипка Каламкас Джумабаева.

Оркестр театра «Астана Балет» – это уникальный коллектив талантливых музыкантов, воплощающий в жизнь самые амбициозные творческие идеи. Репертуар оркестра, известного своим профессионализмом и великолепным исполнением, включает в себя произведения различных композиторов, от классики до современной музыки. Мероприятие состоится при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан.