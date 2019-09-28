Камерная музыка октября в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В октябре в Камерном зале «Астана Опера» насыщенная программа увлекательных концертов будет предложена вниманию любителей музыкального искусства, включая даже самых маленьких слушателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра «Астана Опера».

В День музыки 1 октября в 19.00 новый цикл симфонических концертов «Творцы вечных ценностей» откроет увлекательная программа из произведений Антонио Вивальди.Камерный оркестр «Астана Опера» выступит под управлением Заслуженного деятеля Казахстана Абзала Мухитдинова. В музыкальном вечере также примут участие: ведущая солистка театра Заслуженная артистка Башкортостана Альфия Каримова (сопрано), Батыржан Смаков (контртенор), солист и концертмейстер оркестра «Астана Опера» Заслуженный деятель Казахстана Багдат Абильханов, «Мәдениет қайраткері» Айсулу Байкенова, Мадина Капеу (скрипки), Асет Нельдыбаев (фагот), Дамиля Махпирова, Нургуль Сапарова (гобои). Впервые в Казахстане будет исполнена ария Персея из оперы «Освобожденная Андромеда». Программа также включает арии Ирен из оперы «Баязет» и Констанцы из оперы «Гризельда», цикл «Времена года», концерт для двух скрипок с оркестром, концерт для двух гобоев с оркестром, концерт для фагота с оркестром. Ведущая – «Мәдениет қайраткері» Маржан Жакенова.

3 октября в 19.00 состоится концерт «Вокальные параллели», посвященный выдающемуся оперному певцу, обладателю сверхвысокого мужского голоса Эрику Курмангалиеву. Голос именитого вокалиста-контртенора охватывал огромный диапазон и обладал невероятной гибкостью и техничностью, что позволяло ему исполнять как сопрановые, так и контральтовые партии. Гостями вечера станут российские артисты, друзья Эрика Курмангалиева, выступавшие с ним на ведущих мировых сценах, – Лариса Рудакова (сопрано), Рустам Яваев (контртенор), Олег Рябец (контртенор), Александр Котовщиков (фортепиано). Вместе с ними на сцену Камерного зала также выйдут: известная казахстанская вокалистка, ведущая солистка «Астана Опера» Жупар Габдуллина (сопрано), Батыржан Смаков (контртенор), музыканты-инструменталисты: Макпал Бекмагамбетова (скрипка), Аскар Муканов (виолончель), Гумир Сайдалин (флейта), Раушан Бескембирова (фортепиано). Исполнители представят произведения из репертуара Эрика Курмангалиева, в том числе шедевры мировой оперной и вокальной классики, а также сочинения отечественных авторов.

6 октября в 12.00 симфоническая сказка С. Прокофьева «Петя и волк» познакомит старших дошкольников и школьников 1-5-х классов с инструментами симфонического оркестра. Ребята совершат познавательное путешествие в мир музыки, где у каждого героя сказки есть своя тема, которую ведет определенный музыкальный инструмент. Симфонический оркестр «Астана Опера» выступит под руководством дирижера Руслана Баймурзина. Чтец – Народный артист Кыргызстана Сергей Матвеев, вступительное слово – музыковед Сауле Маулетова.





8 октября в 19.00 концерт «По страницам музыкальной классики» откроет новый сезон популярного цикла Музыкальный салон Bel Canto. В программе вечера – арии и дуэты из опер, известные песни и романсы западноевропейских композиторов, инструментальная классика. Любителей музыки порадуют выступления блистательных солистов театра, звезд казахстанской оперы: Заслуженных деятелей Казахстана Айгуль Ниязовой, Дины Хамзиной, Меира Байнеша, кавалера ордена «Құрмет» Айзады Капоновой, Ержана Саипова. Свое искусство также представят известные столичной публике инструменталисты: Заслуженный деятель Казахстана Багдат Абильханов (скрипка), Раушан Бескембирова, Дана Абдыкадырова (фортепиано).





12 октября в 18.00 в рамках цикла «FORTE-TRIO приглашает» пройдет концерт «Чайковский & Аренский: два гения – две судьбы». Государственное трио РК «FORTE-TRIO» Государственной концертной организации «Қазақконцерт» Министерства культуры и спорта РК выступит в составе: художественный руководитель коллектива – Заслуженный деятель Казахстана Тимур Урманчеев (фортепиано), Динара Базарбаева-Сахаман (скрипка), Мурат Нарбеков (виолончель). В этот вечер будут исполнены – Трио op.50 великого композитора П. Чайковского и Трио ор.32 его младшего современника А. Аренского, творчество которого во многом сформировалось под влиянием классика.

17 октября в 19.00 в рамках Года молодежи Камерный хор Государственной академической филармонии акимата города Нур-Султан выступит с новой яркой программой Next Generation из цикла Жастар – ел тірегі! В музыкальном вечере будут исполнены произведения композиторов разных стран – Казахстана, Швеции, Великобритании, США, Литвы, Словении, Польши, Турции, Палестины, Индии, Колумбии, Венесуэлы, Бразилии, часть сочинений зарубежных авторов прозвучат в Казахстане впервые. Автор проекта, художественный руководитель и дирижер – лауреат международных конкурсов, победитель хоровых олимпиад «Мәдениет қайраткері» Гульмира Куттыбадамова, дирижеры – Ержан Сансызбаев, Ерболат Абылай, Индира Айтберген, Альфия Калауп, Айсулу Амангельды, Ширин Ахмеджанова, Мадияр Капанов, Ардак Мантай, Ажар Искакова, Айгерим Сабырова.

20 октября в 12.00 вниманию юных театралов будет предложен увлекательный концерт на казахском языке «Дружная семейка струнных инструментов». В программе воедино слиты музыка, слово ведущего, загадки, театральное действо. В игровой форме дети знакомятся с устройством музыкальных инструментов, их звучанием. В концерте принимают участие артисты оркестра «Астана Опера». Музыковед – Тулеген Назарбеков

24 октября в 19.00 состоится вечер камерной музыки Musica da camera, посвященный творчеству двух великих композиторов эпохи романтизма – Франца Шуберта и Сергея Рахманинова. В программе концерта – Трио для скрипки, виолончели и фортепиано ми-бемоль мажор, ор.100 Ф. Шуберта. В музыке австрийского композитора присутствует сильное лирическое начало, в ее основе лежат внутренние переживания человека. Один из первых композиторов-романтиков стал родоначальником новых жанров – вокальной баллады и романтической миниатюры (экспромты и музыкальные моменты). Прозвучит Соната для виолончели и фортепиано соль минор, ор.19 С. Рахманинова. Творчеству композитора свойственны глубокая лирика, экспрессия, предельная искренность, широкие щедрые краски, стальной ритм, оригинально сочетающийся с щедрым разливом мелодии. На сцене Камерного зала «Астана Опера» в этот вечер выступят лауреаты международных конкурсов Ермек Магавин (скрипка), Ермек Курманаев (виолончель), Гульжанат Жанатаева (фортепиано).

30 октября в 19.00 инструментальный концерт «Музицируем вместе» продолжит полюбившийся слушателям цикл «Музыкальный перекресток», в котором виртуозные отечественные и зарубежные артисты неизменно демонстрируют тонкое искусство ансамблевого исполнительства. Камерный оркестр «Астана Опера», солист и концертмейстер оркестра Заслуженный деятель Казахстана Багдат Абильханов, солист оркестра «Мәдениет қайраткері» Айсулу Байкенова (скрипки), Курванжан Ахатов (виолончель) и Ерлан Серкебаев (фортепиано) исполнят произведения известного казахстанского композитора Артыка Токсанбаева и знаменитого «короля аргентинского танго» Астора Пьяццоллы. В яркую концертную программу вошли – Трио для фортепиано, скрипки и виолончели «Степные зарисовки» А. Токсанбаева, популярные циклы «Четыре времени года в Буэнос-Айресе» и «История танго» А. Пьяццоллы.



