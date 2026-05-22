    Камеры в Астане выявили выше 40 тысяч правонарушений

    Центр оперативного управления Департамента полиции Астаны на запрос корреспондента агентства Kazinform сообщил о масштабной системе видеонаблюдения, функционирующей в столице, и ее влиянии на раскрываемость правонарушений.

    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Как следует из ответа на запрос, в ЦОУ ДП Астаны выведено более 50 тысяч камер видеонаблюдения. Из них свыше 3 тысяч камер находятся в ведении самого Центра оперативного управления. Остальная часть интегрирована в городские и коммерческие системы наблюдения.

    Среди них — системы SergekVMS (ТОО «Коркем Телеком»), «Облачное наблюдение» и O.P.E.R. (ТОО «Cerebro Innovation Technologies»), которые обеспечивают расширенное покрытие городской среды.

    В ведомстве уточнили, что за рассматриваемый период — 2025 год и первые четыре месяца 2026 года — с помощью системы видеомониторинга было раскрыто около 3 тысяч преступлений и выявлено более 40 тысяч административных правонарушений.

    В ДП отмечают, что интеграция различных платформ видеонаблюдения в единый центр управления позволяет оперативно реагировать на инциденты и повышает эффективность работы правоохранительных органов в условиях крупного мегаполиса.

    Ранее аким Астаны Женис Касымбек сообщил, что более 60 тысяч камер помогают обеспечивать безопасность в Астане.

    Адиль Саптаев
    Автор