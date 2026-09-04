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    Камеры с ИИ в области Жетісу нашли разыскиваемого и 13 поднадзорных

    Камеры видеонаблюдения с функцией распознавания лиц помогают полиции области Жетісу оперативно устанавливать личности граждан, находящихся в поле зрения правоохранительных органов. С начала года система зафиксировала 82 возможных совпадения, 23 из которых после проверки подтвердились, передает корреспондент Kazinform.

    Камеры с ИИ в области Жетісу нашли разыскиваемого и 13 поднадзорных
    Фото: Polisia.kz

    Современные технологии искусственного интеллекта используются в области Жетісу для повышения эффективности работы полиции и сокращения времени, необходимого для установления личности граждан.

    За восемь месяцев текущего года система видеонаблюдения с функцией распознавания лиц зафиксировала 82 совпадения. После дополнительной проверки сотрудниками полиции подтвердились 23 из них.

    В числе установленных лиц оказались 13 граждан, состоящих на пробационном контроле, один разыскиваемый, два ранее судимых лица и пять должников. Еще в двух случаях с помощью системы были установлены иные правонарушения.

    — Технология работает в автоматическом режиме: алгоритмы искусственного интеллекта анализируют поступающий видеопоток и сопоставляют изображения лиц с данными информационных баз. При выявлении возможного совпадения информация дополнительно проверяется сотрудниками полиции, — сообщили в полиции.

    Такой подход позволяет значительно сократить время, необходимое для установления личности, и оперативно реагировать на выявленные факты.

    В полиции отмечают, что внедрение технологий искусственного интеллекта является одним из направлений цифровизации правоохранительной деятельности и способствует повышению уровня общественной безопасности в регионе.

    Ранее сообщалось, что в Павлодаре камеры ЦОУ выявили более 10 тысяч нарушений.

    Регионы Казахстана Полиция Камеры Область Жетысу ИИ
    Айгерим Коппаева
    Айгерим Коппаева
    Автор