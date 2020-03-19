Камерами видеонаблюдения обеспечили отдалённый посёлок в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Система наблюдения для охраны общественного порядка в посёлке Майкаин Павлодарской области появилась благодаря местному предприятию-меценату, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Теперь за правопорядком на улицах посёлка Майкаин следят также камеры видеонаблюдения. В объективе системы видеонаблюдения - наиболее важные объекты посёлка: улицы, большие перекрёстки, места массового скопления людей, выезды из поселка», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Снятые на видео данные выводятся на специальный монитор, установленный в дежурной части Майкайнского поселкового отделения полиции. Здесь же имеется пульт-навигатор, с помощью которого можно контролировать видеокамеры.

«Современные технические возможности позволяют в режиме онлайн контролировать правопорядок в селе: на мониторе отображаются данные десяти видеокамер. Посёлок - под присмотром зоркого ока, благодаря АО «Майкаинзолото», - добавили в департаменте. - Предприятие, в котором работают более тысячи местных жителей, решило внести свой вклад в охрану общественного порядка и общественной безопасности».

По словам полицейских, между отделом полиции Баянаульского района и АО «Майкаинзолото» подписан меморандум о взаимодействии и сотрудничестве.





Фото пресс-службы ДП Павлодарской области.