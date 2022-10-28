Камеральным контролем выявлены нарушения в 32 тысячах процедур госзакупок - Минфин РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Камеральным контролем установлены нарушения в 32 тысячах процедур государственных закупок. Об этом сообщил председатель Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК Ержан Мынжасаров на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С принятием Закона о государственных закупках вся система государственных закупок, начиная от планирования и заканчивая оплатой, переведена на электронный формат. Все документы, включая электронные банковские гарантии, электронные договора, счета-фактуры, акты об исполнении договоров оформляются посредством веб-портала. При этом договоры на регистрацию в органы казначейства отправляются веб-порталом автоматически. Полная автоматизация системы государственных закупок позволила внедрить камеральный контроль без посещения объекта, в онлайн-режиме посредством веб-портала», – сказал Ержан Мынжасаров.

Спикер отметил, что до 2016 года контроль государственных закупок осуществлялся постфактум с выходом на объект, после заключения или исполнения договоров, что не могло обеспечить превентивность, требовало отвлечения значительных трудозатрат и влекло большую административную нагрузку на проверяемые объекты. Камеральный контроль обеспечил практически полный охват рискованных и обжалованных государственных закупок, начиная со стадии опубликования и заканчивая итогами.

По словам Ержана Мынжасарова, превентивность заключается в том, что форма онлайн-контроля позволяет организаторам закупок самостоятельно и своевременно устранять нарушения до заключения договоров. Целью камерального контроля является своевременное пресечение и недопущение нарушений, предоставление объекту государственного аудита права самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля и снижение административной нагрузки на объекты государственного аудита.

«По итогам девяти месяцев текущего года камеральным контролем были охвачены более 475 тыс. процедур государственных закупок на общую сумму почти 10 трлн тенге. Установлены нарушения законодательства о государственных закупках почти в 32 тысячах процедур, что составляет 7% от общего количества. Объектами государственного аудита исполнено около 30 тысяч, или 93% уведомлений об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля. Принятыми мерами, за несвоевременное исполнение уведомлений Комитетом вынесено 83 распоряжения о приостановлении расходных операций, из которых на сегодняшний день снято 69», - сообщил Ержан Мынжасаров.