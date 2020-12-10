Камеральным контролем охвачены процедуры госзакупок - Минфин РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие 11 месяцев камеральным контролем охвачены процедуры государственных закупок на сумму 10,1 трлн тенге. Об этом на заседании Правительства сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За прошедшие 11 месяцев камеральным контролем охвачены процедуры государственных закупок на сумму 10,1 трлн тенге. По итогам проверок предупреждены нарушения на сумму 806 млрд тенге. Для совершенствования и повышения эффективности деятельности объектов аудита даны 1 712 рекомендаций, из них исполнено 1 339», - сказал на заседании Правительства министр финансов РК.

Комплексный план приватизации на 2016-2020 годы выполнен на 93%. В 2020 году, по его словам, планируется реализовать 76 объектов. Из них 37 выставлены на продажу. За отчетный период также продано 8 объектов на сумму 100,9 млрд тенге. 29 объектов находятся на торгах.

«7 объектов направлены на реорганизацию и ликвидацию. 10 объектов будут выставлены на продажу до конца года. По 20 объектам сроки реализации перенесены на 2021-2024 годы. По двум объектам одобрено предложение об исключении из Комплексного плана приватизации», - заключил Ерулан Жамаубаев.