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Каменную стелу VIII - VII веков до нашей эры нашли в Павлодарской области

7 Ноября 2020 09:33
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Каменную стелу VIII - VII веков до нашей эры нашли в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Седьмую стелу каменного века обнаружили в Павлодарском Прииртышье, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В этом году павлодарским областным музеем была организована небольшая поездка в Баянаульский район с целью осмотра памятников археологии в горах Кызылтау. В ходе поездки помимо осмотра уже известных памятников в предгорьях Баянаула была обнаружена до этого не известная каменная стела раннего железного века – VIII - VII - веков до нашей эры», - рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» руководитель отдела археологии, палеонтологии и современной природы Павлодарского областного историко-краеведческого музея имени Г.Н.Потанина Георгий Пересветов.

По его словам, находка представляет собой, так называемый койтас (бараний камень), в верхней части которого выбиты солярные знаки в виде окружностей.

«Это седьмая по счету стела этого времени в Павлодарском Прииртышье. Поскольку подобные объекты у нас немногочисленны, каждая такая находка имеет огромную научную ценность», - добавил собеседник.


Напомним, недавно в Северо-Казахстанской области был найден уникальный архитектурный памятник эпохи Золотой Орды. Это первый подобный памятник, найденный на территории региона. Еще больше он ценен тем, что принадлежит так называемому степному средневековью – периоду, который до сих пор оставался неизученным.


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#Павлодарская область   #История Казахстана   #Регионы  
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Автор:

Антон Гагарин

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