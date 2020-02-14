+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -8 °С
Алматы: 2 °С
USD 376.40 EUR 409.56
RUB 5.91 CNY 53.92
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Камбоджа приняла круизный лайнер, которому ранее отказали пять стран из-за коронавируса

14 Февраля 2020 14:52
Поделиться:
Камбоджа приняла круизный лайнер, которому ранее отказали пять стран из-за коронавируса

СИАНУКВИЛЬ. KYODO - КАЗИНФОРМ - Власти Камбоджи согласились принять круизный лайнер «Вестердам», который несколько дней не мог пришвартоваться в разных портах Азии из-за опасений, что на борту могут быть зараженные коронавирусом люди, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.

Новости по теме
Когда окончится карантин казахстанских студентов, эвакуированных из Уханя
12 эвакуированных из Уханя казахстанцев проходят лечение Казахстанцы оказались на круизном лайнере с коронавирусом В Минздраве рассказали о состоянии здоровья доставленных из Китая казахстанцев

«Вестердам», на борту которого находится 1455 пассажиров и 802 члена экипажа, пришвартовался в юго-западном порту Сиануквиль в четверг после того, как правительство Камбоджи разрешило судну войти в порт.

Прежде чем пассажирам было разрешено покинуть судно, представители здравоохранения поднялись на борт для их медицинского осмотра.

По словам министра здравоохранения Камбоджи Мам Бунхенга, пробы, взятые у 20 пассажиров, которые были больны, имеют отрицательный результат на коронавирус COVID-19. Пассажиров, которые покинули корабль, приветствовал премьер-министр Камбоджи Хун Сен.

Лайнер покинул Гонконг 1 февраля для 14-дневного круиза, который должен был закончиться в Японии. Однако страна назначения попросила оператора судна вернуться в Гонконг. Впоследствии лайнер отказались принять Гуам, Филиппины, Таиланд и Тайвань.

Судовой оператор Holland America Line, базирующийся в США, неоднократно заявлял, что на борту нет подтвержденных или подозреваемых случаев заражения COVID-19.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Пневмония в Китае,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив