Камбоджа приняла круизный лайнер, которому ранее отказали пять стран из-за коронавируса

СИАНУКВИЛЬ. KYODO - КАЗИНФОРМ - Власти Камбоджи согласились принять круизный лайнер «Вестердам», который несколько дней не мог пришвартоваться в разных портах Азии из-за опасений, что на борту могут быть зараженные коронавирусом люди, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.

«Вестердам», на борту которого находится 1455 пассажиров и 802 члена экипажа, пришвартовался в юго-западном порту Сиануквиль в четверг после того, как правительство Камбоджи разрешило судну войти в порт.

Прежде чем пассажирам было разрешено покинуть судно, представители здравоохранения поднялись на борт для их медицинского осмотра.

По словам министра здравоохранения Камбоджи Мам Бунхенга, пробы, взятые у 20 пассажиров, которые были больны, имеют отрицательный результат на коронавирус COVID-19. Пассажиров, которые покинули корабль, приветствовал премьер-министр Камбоджи Хун Сен.

Лайнер покинул Гонконг 1 февраля для 14-дневного круиза, который должен был закончиться в Японии. Однако страна назначения попросила оператора судна вернуться в Гонконг. Впоследствии лайнер отказались принять Гуам, Филиппины, Таиланд и Тайвань.

Судовой оператор Holland America Line, базирующийся в США, неоднократно заявлял, что на борту нет подтвержденных или подозреваемых случаев заражения COVID-19.