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Камбарбек Мубараков возглавил управление экономики и финансов Кызылординской области

Редактор:  
Ринат Дусумов
19 Мая 2023, 21:50
Камбарбек Мубараков возглавил управление экономики и финансов Кызылординской области Фото: акимат Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Агентством РК по делам государственной службы, распоряжением акима Кызылординской области на должность руководителя управления экономики и финансов Кызылординской области назначен Мубараков Камбарбек Амангельдиевич. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Камбарбек Мубараков родился в 1973 году. Окончил Кызылординский политехнический институт по специальностям «экономика и менеджмент в сфере агропромышленного комплекса», Кызылординский гуманитарный университет по специальности «Юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в 1990 году слесарем центрального склада совхоза Озгент.

С 1997 по 2009 годы работал в налоговых органах на руководящих должностях различного уровня.

С 2009 по 2018 годы - заместитель акима Шиелийского района, председатель ревизионной комиссии по Кызылординской области.

В 2019-2022 годы работал руководителем управления сельского хозяйства Кызылординской области, акимом Шиелийского района, председателем Казахского научно-исследовательского института рисоводства им.И.Жахаева.

С ноября 2022 года по настоящее время занимал должность руководителя управления предпринимательства и промышленности Кызылординской области.


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