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«КамАЗом» с экскаватором управлял нетрезвый житель СКО

29 Ноября 2021 22:51
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«КамАЗом» с экскаватором управлял нетрезвый житель СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске полицейские задержали водителя, который сел в нетрезвом виде за руль «КамАЗа», перевозившего экскаватор, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, грузовик остановили для проверки документов водителя на улице Рыжова. От 58-летнего жителя района имени Г. Мусрепова исходил запах спиртного. Медосвидетельствование показало, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

Грузовик стражи порядка водворили на спецстоянку. За управление в нетрезвом виде в отношении водителя собрали административный материал.

По решению Специализированного суда по административным правонарушениям, он подвергнут 15 суткам ареста и лишен права управления на семь лет.

За неделю полицейские остановили на дорогах и привлекли к ответственности 32 человека, севших за руль после употребления спиртного.




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#Северо-Казахстанская область   #Происшествия  
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Автор:

Олеся Жуковень

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