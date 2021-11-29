«КамАЗом» с экскаватором управлял нетрезвый житель СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске полицейские задержали водителя, который сел в нетрезвом виде за руль «КамАЗа», перевозившего экскаватор, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, грузовик остановили для проверки документов водителя на улице Рыжова. От 58-летнего жителя района имени Г. Мусрепова исходил запах спиртного. Медосвидетельствование показало, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения.
Грузовик стражи порядка водворили на спецстоянку. За управление в нетрезвом виде в отношении водителя собрали административный материал.
По решению Специализированного суда по административным правонарушениям, он подвергнут 15 суткам ареста и лишен права управления на семь лет.
За неделю полицейские остановили на дорогах и привлекли к ответственности 32 человека, севших за руль после употребления спиртного.
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