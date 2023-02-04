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КамАЗ зажал механика: акмолинец скончался до приезда медиков

4 Февраля 2023, 07:29
КамАЗ зажал механика: акмолинец скончался до приезда медиков

СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – 63-летний механик погиб, будучи придавленным «КамАЗом» в поселке Аксу Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции региона, сообщение о произошедшем поступило от оператора 112 в дежурную часть управления полиции города Степногорска 2 февраля. Звонивший сообщил, что в боксе одного из ТОО в поселке Аксу мужчину придавило «КамАЗом».

«В ходе первоначального сбора информации установлено, что автомобиль марки «КамАЗ» с 25 января по 2 февраля находился на ремонте. После прохождения обкатки по территории предприятия «КамАЗ» под управлением 55-летнего жителя поселка Аксу направлялся в бокс. По предварительным данным, в ходе движения произошел технический сбой в системе переключения коробки передач, заклинило рычаг. Попытки водителя переключить рычаг не увенчались успехом. Автомобиль стало тянуть в левую сторону. 63-летний механик забежал в бокс, чтобы заглушить двигатель ручным способом. Однако оказался зажатым между стеной бокса и бортом кузова», - пояснили в ведомстве.

Пострадавший скончался до приезда кареты «скорой помощи» на месте происшествия. «КамАЗ» остановился только после столкновения с припаркованной впереди автомашиной марки «ГАЗель».

«Назначена экспертиза. Ведется следствие. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части третьей статьи 156 УК РК «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека», - резюмировали в ведомстве.

Фото пресс-службы департамента полиции Акмолинской области.


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