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Камаз загорелся на трассе в Северном Казахстане

26 Февраля 2020 19:51
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Камаз загорелся на трассе в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области Камаз загорелся на загородной трассе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, батальону патрульной службы водители сообщили о том, что на 650 км дороги «Жезказган-Петропавловск» стоит Камаз.

Водитель машины рассказал подъехавшим полицейским, что перевозит зерно из села Урожайное в село Новоишимское. Услышал стук в моторе, остановился. Позвонил в компанию, в которой работает, чтобы ему отправили помощь.

«Запах гари, появившийся в кабине, водитель списал на перегрев двигателя. Между тем из-под кабины появился дым. Когда поднял ее, стал виден открытый огонь — загорелся войлок, которым был накрыт двигатель, пластмассовые детали начали плавиться. Как раз в это время рядом остановился другой большегруз. Младший лейтенант Жанбулат Нагуманов, воспользовавшись его огнетушителем, погасил пламя», - рассказали в пресс-службе.

В регион вновь пришла непогода. С 17 часов все дороги для всех видов транспорта закрыты.


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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Происшествия,
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Автор:

Олеся Жуковень

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