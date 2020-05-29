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КамАЗ врезался в автобус в столице: есть пострадавшие

29 Мая 2020 20:22
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КамАЗ врезался в автобус в столице: есть пострадавшие

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - КамАЗ врезался в автобус в Нур-Султане, 13 пассажиров автобуса были доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Нур-Султана.

«29 мая 17 час. 49 мин. водитель 1994 г.р. управляя автомашиной марки «КамАЗ» следуя по ул. Акжол со стороны ул. Досмухамедулы в сторону ул. Жанажол (напротив АЗС «Гелиос») не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с маршрутным автобусом марки «МАН», - говорится в сообщении.

В результате дорожно-транспортного происшествия 13 пассажиров автобуса были доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.

По данному факту проводится досудебное расследование в рамках уголовного дела. Выясняются обстоятельства произошедшего


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Ключевые слова: Нур-Султан, ДТП, Происшествия,
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