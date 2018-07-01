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«КамАЗ» упал с моста в ЗКО: 2 человека погибли

23 Июля 2018 21:34 138
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«КамАЗ» упал с моста в ЗКО: 2 человека погибли

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Западно-Казахстанской области проводится следствие в связи с гибелью людей во время падения автомобиля с моста, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

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По информации пресс-службы ДВД ЗКО, трагедия произошла 19 июля около 18:00 в Зеленовском районе недалеко от села Красноармейск.

50-летний водитель ТОО «Юнисерв» на 52 км трассы Уральск - Кирсанов, не справившись с управлением, допустил опрокидывание с моста на реке Ембулатовка. В результате ДТП на месте происшествия погибли водитель и 28-летний пассажир.

На данный момент проводятся следственные действия по ст. 345, ч. 4 УК РК.

Автор: Елжан Ералы

Перевод: Сания Кутбанова

 

 

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Ключевые слова: Западно-Казахстанская область, Происшествия,
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