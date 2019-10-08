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КАМАЗ столкнулся с трактором в СКО, один человек погиб

8 Октября 2019 14:38
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КАМАЗ столкнулся с трактором в СКО, один человек погиб

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области, на трассе «Жезказган-Петропавловск», вблизи села Карлуга Кызылжарского района, произошло смертельное ДТП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, 56-летний водитель КАМАЗа совершил столкновение с груженым прицепом, едущим впереди трактора. В результате ДТП мужчина от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. 41-летний водитель трактора не пострадал.

Идет досудебное расследование по статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации ТС лицами, управляющими транспортными средствами». Назначен ряд необходимых экспертиз.

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, ДТП, Происшествия,
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Автор:

Олеся Жуковень

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