КамАЗ столкнулся с пассажирским автобусом в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Авария произошла сегодня, 30 марта, около 15:00 по улице С.Датова недалеко от гипермаркета «Дина». Столкнулись КамАЗ и пассажирский автобус №39. От сильного удара кабина грузовика деформировалась, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, 36-летний водитель КамАЗа не обеспечил безопасность дорожного движения и столкнулся с пассажирским автобусом.

В общественном транспорте находились восемь человек. В настоящий момент оба водителя проходят медицинское освидетельствование. Пострадавших после оказания медицинской помощи отпустили домой. В отношении виновника ДТП - водителя КамАЗа - будет составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК «Нарушение ПДД».