КамАЗ столкнулся с легковушкой в Павлодарской области: один человек погиб

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – На трассе «Павлодар-Нур-Султан» столкнулись автомобиль Toyota и КамАЗ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«10 сентября, в 01.10, на 215-м километре автодороги «Павлодар-Нур-Султан» произошло дорожно-транспортное происшествие, где столкнулись автомашины Тoyota Сamry 55 и КамАЗ. В результате ДТП пассажир автомашины Тoyota от полученных травм скончался на месте происшествия», - сообщили в пресс-службе департаменте полиции Павлодарской области.

Как стало известно, второй пассажир с травмами госпитализирован. Машина водворена на специальную штрафную стоянку.

По этому факту уже начато досудебное расследование по статье 345 («Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами») части 3 УК Республики Казахстан.







