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    17:48, 15 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Камаз снес ограждение на дамбе в Петропавловске

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    Кадр из видео: instagram.com/skopetro
    На гидроузле в Петропавловске большегруз въехал в ограждение и осложнил проезд транспорта по мосту, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео с места происшествия появилось в социальных сетях.

    В пресс-службе департамента полиции сообщили, что 24-летний водитель Камаза не справился с управлением и допустил наезд на металлическое ограждение. В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. Предварительно, водитель – трезв.

    Протокол составили по статье «Нарушение водителями правил дорожного движения, повреждение транспортных средств или иного имущества».

    Пользователи пишут, что состояние дорожного покрытия на мосту в плохом состоянии, несмотря на то, что там прошлом году проводили ремонт.

    «Там ямы реально. И этот мост уже закрывали на ремонт. И что они там сделали? Даже и не видно было, что месяц на ремонте был», - отмечают пользователи.

    Что на самом деле стало причиной дорожно-транспортного происшествия, предстоит выяснить сотрудникам полиции.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Видео Происшествия Транспорт Происшествия, ЧС
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