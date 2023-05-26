«КамАЗ» сбил 10-летнюю девочку в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Водитель автомашины «КамАЗ» наехал на 10-летнюю девочку в Актобе, ребенок выжил, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Актюбинской области.

«25 мая водитель автомашины «КамАЗ» в поселке Кирпичный совершил наезд на 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетняя девочка госпитализирована в центр охраны материнства и детства города Актобе», - сообщил пресс-секретарь департамента полиции Актюбинской области Ерболат Саркулов.

Полицейские призывают водителей и пешеходов строго соблюдать все правила дорожного движения. Особенно это актуально накануне летних каникул.

С начала года на территории Актюбинской области зарегистрировано 35 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 5 человек погибли и 42 получили ранения.