РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:52, 13 Декабрь 2021 | GMT +6

    «КамАЗ» с вахтовиками перевернулся в Актюбинской области

    None
    None
    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Темирском районе перевернулся «КамАЗ», перевозивший вахтовых рабочих, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.

    В автомашине было шесть пассажиров и водитель.

    «10 декабря примерно в 17-30 часов 60-летний водитель автомашины «КамАЗ-21099», перевозивший вахтовых рабочих, двигаясь со стороны месторождения на 26 километре по проселочной дороге в направлении поселка Кенкияк, Темирского района вне дорог, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП водитель автомашины и шесть пассажиров с различными телесными повреждениями доставлены в Кенкиякскую сельскую больницу» - говорит пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

    Полицейские призывают водителей транспортных средств неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.


    Теги:
    ДТП Происшествия, ЧС Актюбинская область Акмолинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 14:13
    Визит Президента в Германию, блэкаут Караганды, «нет» коронавирусу, победы на Азиаде — обзор недели
    Сегодня, 13:58
    Казахстанская боксерша Наталья Богданова гарантировала себе медаль Азиады
    Сегодня, 13:46
    Взрыв произошел в Анкаре
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!