«КамАЗ» с вахтовиками перевернулся в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Темирском районе перевернулся «КамАЗ», перевозивший вахтовых рабочих, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.

В автомашине было шесть пассажиров и водитель.

«10 декабря примерно в 17-30 часов 60-летний водитель автомашины «КамАЗ-21099», перевозивший вахтовых рабочих, двигаясь со стороны месторождения на 26 километре по проселочной дороге в направлении поселка Кенкияк, Темирского района вне дорог, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП водитель автомашины и шесть пассажиров с различными телесными повреждениями доставлены в Кенкиякскую сельскую больницу» - говорит пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

Полицейские призывают водителей транспортных средств неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.