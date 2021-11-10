«КамАЗ» перевернулся и загорелся на трассе в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области грузовик перевернулся на скользкой загородной дороге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, пожарным утром сообщили о том, что на дороге «Нур-Султан-Петропавловск», вблизи села Обуховки, горит «КамАЗ».

«К месту аварии выехал пожарный пост № 27 пожарной части № 14 села Келлеровка Тайыншинского района. По прибытию к месту вызова было обнаружено, что в результате аварии «КамАЗ» с прицепом перевернулся и произошло возгорание кабины автомобиля. Жертв и пострадавших нет», - прокомментировали в пресс-службе.

В пресс-службе департамента полиции добавили, что водитель груженого щебнем «КамАЗа» не справился с рулевым управлением на скользкой дороге и допустил опрокидывание. По факту аварии в отношении водителя собрали административный материал.

Накануне синоптики предупреждали жителей региона о возможном гололеде на дороге и сильном тумане. Ночью по области прошел мокрый снег.