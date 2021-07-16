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КамАЗ опрокинулся в Аксае, задев автобусную остановку

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
16 Июля 2021, 07:45
КамАЗ опрокинулся в Аксае, задев автобусную остановку

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, КамАЗ опрокинулся в Аксае в микрорайоне Кызылтал в полдень 14 июля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

- 31-летний водитель не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание. По данному факту был составлен протокол по ст.610 КоАП РК «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества», - сообщили в пресс-службе полиции.

Стоит отметить, что КамАЗ задел автобусную остановку. К счастью, никто не пострадал.


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