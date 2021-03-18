КамАЗ опрокинул в кювет водитель на трассе в Павлодарской области
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области водитель не справился с управлением и опрокинул КамАЗ в кювет на автодороге между Иртышском и Актогаем, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Из-за гололёда и плохой видимости на трассе Актогай – Иртышск я не справился с управлением автомашины КамАЗ и был опрокинут в кювет. На место происшествия прибыли сотрудники дорожной полиции, которые в течение двух часов оказывали мне помощь, сами по очереди лопатой раскапывали снег», - написал водитель грузовика Владимир в письме начальнику департамента полиции Павлодарской области Нурлану Масимову.
«В результате и автомашину, и водителя спасли, и оказали помощь. Спасибо им за самоотверженный труд, здоровья их семьям; они настоящие герои», - поблагодарил павлодарский полицейских водитель КамАЗа.
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