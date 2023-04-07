Камаз наехал на 6 припаркованных машин в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях распространилась видео с дорожно-транспортного происшествия в Астане, на котором заметны шесть поврежденных припаркованных машин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«7 апреля около 08:20 часов водитель автомашины марки «Камаз», следуя по улице К. Циолковского в сторону проспекта Абая, допустил наезд на 6 припаркованных транспортных средств. После, проехав несколько метров, вышел из машины и покинул место происшествия», - пояснили в пресс-службе департамента полиции.

В результате ДТП жертв и пострадавших нет.

Полицией ведутся розыскные мероприятия по установлению местонахождения водителя, по результатам которых будет принято решение согласно действующему законодательству.