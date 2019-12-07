«КамАЗ» картофеля перевернулся на трассе в Костанайской области

КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники роты патрульной полиции в условиях непогоды оказали за сутки помощь более чем 20 водителям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Костанайской области.

Со вчерашнего дня в регионе начался буран, который сопровождался сильным гололедом. Было перекрыто несколько трасс республиканского и местного значения. Количество автопатрулей, несущих службу на трассах, было увеличено.

Автопатруль 161 в составе лейтенанта полиции Саята Танатканова и старшего сержанта Мамеда Ергали, партрулируя трассу Костанай - Сурган, на 189 км автодороги оказали помощь водителю грузовой автомашины «КрАЗ», который в буран не справился с управлением и слетел в кювет. Дизельное топливо в автомашине замерзло. Полицейские вызвали сотрудников дорожной службы, вытащили грузовик.

Автопатруль 159 в составе лейтенанта полиции Мейрама Жунусова и старшего сержанта Аслана Кунекова, патрулируя трассу Костанай - Аулиеколь - Сурган, вытащили из кювета автомашину Audi, водитель которой также не справился с управлением в условиях плохой видимости. Водитель не пострадал.

Автопатруль 156 в составе старшего сержанта полиции Каирбая Амаржанова и старшего сержанта полиции Азамата Нурканова при патрулировании трассы Сарыколь - Костанай вытащили из кювета перевернувшийся «ГАЗон», груженный дровами.

На трассе Алматы - Екатеринбург в районе поселка Пешковка ночью перевернулся «КамАЗ», груженный картофелем. Автопатруль 155 в составе старшего сержанта полиции Еркина Тулегенова и младшего сержанта полиции Диаса Батырханова оказали помощь водителю и позаботились о сохранности груза.

«Испугался, когда машина перевернулась, был буран, гололед. Груз рассыпался. Сотрудники полиции очень мне помогли, не знаю, что бы делал, не окажись их рядом», - говорит водитель Салибек Убайдуллаев.

На трассах до сих пор идет низовая метель, сохраняется гололед. Полиция еще раз напоминает водителям о соблюдении правил безопасности в условиях непогоды.