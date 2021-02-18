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    13:53, 18 Февраль 2021 | GMT +6

    КамАЗ без водителя врезался в легковой автомобиль в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – На трассе Павлодар - Экибастуз припаркованный КамАЗ не был поставлен на ручной тормоз, покатился и столкнулся со стоявшей впереди автомашиной, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «На автодороге Павлодар - Экибастуз, в районе посёлка Калкаман, возле одного из придорожных кафе 37-летний водитель автомашины марки КамАЗ, припарковавшись, не поставил машину на ручной тормоз. В результате машина покатилась и столкнулась с припаркованной впереди автомашиной марки «Nissan», - рассказали в департаменте полиции Павлодарской области прессе.

    По этому факту полицейские привлекли водителя КамАЗа к ответственности по статье 610 КРКоАП «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества».

    По информации департамента, с начала года стражи правопорядка к административной ответственности по этой же статье привлекли 158 жителей Павлодарской области.

    «Водители обязаны строго соблюдать правила дорожного движения. Игнорирование, по мнению некоторых автолюбителей «незначительных» правил, может привести к авариям, - заявили в полиции. - Необходимо брать за неукоснительное правило при парковке ставить авто на ручной тормоз, в противном случае последствия могут быть весьма серьёзные».


    Теги:
    МВД РК ДТП Происшествия, ЧС Транспорт Общество Правоохранительные органы Павлодарская область
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