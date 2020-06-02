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Камалжан Надыров возглавил управление общественного здоровья Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Распоряжением акима города Алматы Бакытжана Сагинтаева на должность руководителя управления общественного здоровья назначен Камалжан Надыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».
До нынешнего назначения он занимал пост вице-министра здравоохранения Республики Казахстан.
Камалжан Надыров родился 27 февраля 1983года. Имеет два высших образования: Казахский Национальный Медицинский Университет им.С.Д.Асфендиярова по специальности лечебное дело, Университет Туран- специальность экономист. Магистр общественного здравоохранения. Так же окончил высшую школу бизнеса Назарбаев Университета (Execuitive MBA). Обучался в Duke University «The Fuqua School of Business» (США), «Parkway College» (Сингапур).
Трудовую деятельность начал в 2007 году врачом-интерном, клиническим ординатором, заведующим отделом, заместителем генерального директора «Научного центра урологии им. Б.У. Джарбусынова».
С 2014 года работал заместителем директора Департамента стандартизации медицинских услуг Министерства здравоохранения. В 2015-2017 гг занимал должность директора «Республиканского диагностического центра» (филиал «University Medical Center»).
С 2017-2019 годы являлся руководителем Управления общественного здравоохранения города Астана.
В марте 2019 года назначен на должность вице-министра здравоохранения Республики Казахстан.
Напомним, ранее министр здравоохранения РК Елжан Биртанов сообщал, что в связи со сложившейся сложной ситуацией в системе здравоохранения города Алматы, было принято решение о направлении на эту позицию опытных сотрудников в лице вице-министра здравоохранения Камалжана Надырова на должность руководителя управления общественного здоровья и Жандарбека Бекшина на должность главного санитарного врача города Алматы.
В апреле Камалжан Надыров был освобожден от должности вице-министра здравоохранения. Позже стало известно, что он заболел коронавирусом. В мае стало известно, о его выздоровлении.
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