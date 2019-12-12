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Камалжан Надыров ознакомился с работой больниц Шымкента

12 Декабря 2019 17:50
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Камалжан Надыров ознакомился с работой больниц Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Вице-министр здравоохранения РК Камалжан Надыров посетил сегодня больницы Шымкента. Находящийся в регионе с рабочим визитом вице-министр ознакомился с ходом подготовки к внедрению системы обязательного медицинского страхования, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

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В ходе рабочей поездки вице-министр проинспектировал ход реализации поручений Президента РК Касым-Жомарта Токаева, озвученных в Послании «Конструктивный общественный диалог- основа стабильности и процветания Казахстана».




В поликлинике онкологического центра его ознакомили с работой по внедрению цифровизации и оказанию электронных услуг. В городском перинатальном центре он протестировал работу ситуативного центра. В названном центре посредством входа в единую систему врачи имеют возможность отслеживать течение беременности стоящих на учете женщин на всех этапах. Использование системы позволит снизить материнскую и детскую смертность в городе, вовремя оказать медицинскую помощь беременным при осложнениях. В тренинг-центре родильного дома вице-министр ознакомился с системой повышения квалификации акушеров, гинекологов, неонатологов, реаниматологов и дал ей высокую оценку.

В ходе рабочей поездки Камалжан Надыров также посетил городскую поликлинику №3. В этом учреждении специалисты оказывают медицинскую помощь пациентам полностью по системе цифровизации.






Автор: Марат Манаспаев

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Ключевые слова: Акимат, Минздрав РК, Здравоохранение, Шымкент, Реализация Послания,
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