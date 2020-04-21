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Камалжан Надыров освобожден от должности вице-министра здравоохранения

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
21 Апреля 2020, 19:11
Камалжан Надыров освобожден от должности вице-министра здравоохранения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства Республики Казахстан Надыров Камалжан Талгатович освобождается от должности вице-министра здравоохранения Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

К. Надыров родился в 1983 году в городе Алматы. Окончил Казахский государственный медицинский университет им. С. Д. Асфендиярова, университет Туран, Высшую школу общественного здравоохранения. В разные годы проходил обучение в Duke University, «The Fuqua School of Business» (США), «Parkway College» (Сингапур), группа клиник «Florence Nightingale» (Турция), «Oxford «Social Health Insurance system» (Германия).

В 2007-2014 годы работал в Научном центре урологии им. Б. У. Джарбусынова: клиническим ординатором, заведующим отделом, заместителем генерального директора.

В структуре Министерства здравоохранения работает с 2014 года. Занимал должность заместителя директора Департамента стандартизации медицинских услуг.

В 2016–2017 годы возглавлял Республиканский диагностический центр — директор филиала «University Medical Center».

В 2017–2018 годы — руководитель Управления здравоохранения города Астаны.

С марта 2018 по март 2019 года работал руководителем Управления общественного здравоохранения города Астаны.

С марта 2019 года по настоящее время занимал должность вице-министра здравоохранения РК.


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