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    10:57, 15 Март 2021 | GMT +6

    Камалжан Надыров назначен председателем правления Республиканского центра развития здравоохранения

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Надыров Камалжан Талгатович назначен председателем правления Республиканского центра развития здравоохранения Министерства здравоохранения РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    Надыров Камалжан Талгатович родился 27 февраля 1983 года, имеет два высших образования – медицинское и экономическое. Окончил Казахский национальный медицинский университет им. С. Д. Асфендиярова, университет Туран. Обучался в магистратуре Высшей школы общественного здравоохранения. Окончил бизнес школу Назарбаев Университета по направлению Execuitive MBA.

    В разные годы проходил обучение в DukeUniversity, «TheFuquaSchoolofBusiness» (США), «ParkwayCollege» (Сингапур), группа клиник «FlorenceNightingale» (Турция),«SocialHealthInsurancesystem» (Германия).

    Является магистром делового администрирования по специальности «Общественное здравоохранение» (МВА) и Магистром делового администрирования по специальности «Бизнес администрирование» (Execuitive MBA).

    С 2007 по 2014 год работал клиническим ординатором, заведующим отделом, заместителем генерального директора в Научном центре урологии им. академика Б. У. Джарбусынова. С 2014-2016 гг. работал на различных должностях в Министерстве здравоохранения РК. С 2016 по 2017 год возглавлял Республиканский диагностический центр — «University Medical Center».

    В 2017-2019 годах руководил управлением общественного здравоохранения города Астана, в 2019-2020 гг. занимал должность вице-министра здравоохранения РК, с июня по октябрь 2020 года был руководителем управления общественного здоровья г.Алматы.

    Государственные награды:

    Медаль «Ерен еңбегі үшін»

    Медаль «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін»

    Медаль «Денсаулық сақтау ісінің үздігі»

    Медаль «Единства народа Казахстана»

    РЦРЗ - экспертная организация в области развития системы здравоохранения, основной миссией которой является развитие национальной системы здравоохранения, повышение ее конкурентоспособности путём методологического сопровождения, принимаемых в области здравоохранения решений.


    Теги:
    Здравоохранение Назначения Минздрав РК
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