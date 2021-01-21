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    02:00, 21 Январь 2021 | GMT +6

    Камала Харрис стала первой женщиной на посту вице-президента США

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    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – В ходе инаугурации 46-го президента Соединённых Штатов Америки к присяге была приведена Камала Харрис, ставшая первой женщиной на посту вице-президента США. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Службу новостей «Голоса Америки».

    После инаугурации Байден и Харрис приняли участие в церемонии возложения венков к могиле Неизвестного солдата на Арлингтонском национальном кладбище.

    Как сообщалось ранее, Джо Байден вступил в должность 46-го президента США. 78-летний Байден стал старейшим лидером страны после того, как проработал 36 лет в качестве сенатора и восемь – на посту вице-президента. Он принес президентскую присягу, поклявшись охранять Конституцию США и защищать страну от всех врагов – внешних и внутренних.

    Напомним, 6 января 2021 года конгресс США собрался, чтобы подсчитать голоса выборщиков и окончательно утвердить результаты президентских выборов 2020 года, на которых победил демократ Джо Байден. После массовой акции протеста в Вашингтоне часть сторонников уходящего президента Дональда Трампа ворвалась в здание конгресса. В ходе протестов в районе Капитолийского холма погибли четыре человека. После этого американские парламентарии-демократы официально внесли в Палату представителей Конгресса США резолюцию об импичменте Дональда Трампа.

    7 января 2021 года Конгресс США утвердил победу Джо Байдена.

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