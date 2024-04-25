Кальянщика задержали за сбыт наркотиков в ходе спецоперации в алматинском баре

По инициативе прокуратуры города Алматы сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью пресечена деятельность по распространению наркотических средств в одном из ночных увеселительных заведений. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.