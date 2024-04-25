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    10:19, 25 Апрель 2024 | GMT +6

    Кальянщика задержали за сбыт наркотиков в ходе спецоперации в алматинском баре

    Кальянщика задержали за сбыт наркотиков в ходе спецоперации в алматинском баре
    Фото: прокуратура Алматы

    По инициативе прокуратуры города Алматы сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью пресечена деятельность по распространению наркотических средств в одном из ночных увеселительных заведений. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

    В результате спецоперации задержан 21-летний работник (кальянщик) лаундж-бара, который на рабочем месте сбывал синтетический наркотик «мефедрон».

    Проводится следствие.

     

    Теги:
    Наркотики Закон и право Регионы Казахстана Регионы Полиция Борьба с наркотиками Прокуратура Алматы
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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