10:19, 25 Апрель 2024 | GMT +6
Кальянщика задержали за сбыт наркотиков в ходе спецоперации в алматинском баре
По инициативе прокуратуры города Алматы сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью пресечена деятельность по распространению наркотических средств в одном из ночных увеселительных заведений. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
В результате спецоперации задержан 21-летний работник (кальянщик) лаундж-бара, который на рабочем месте сбывал синтетический наркотик «мефедрон».
Проводится следствие.