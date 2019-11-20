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Калмуханбет Касымов принял участие в VII встрече секретарей советов безопасности СНГ

20 Ноября 2019 17:25
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Калмуханбет Касымов принял участие в VII встрече секретарей советов безопасности СНГ

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Москве помощник Президента Республики Казахстан – секретарь Совета Безопасности Калмуханбет Касымов принял участие в VII встрече секретарей советов безопасности государств-участников Содружества Независимых Государств. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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В ходе мероприятия был обсужден широкий круг актуальных вопросов регионального взаимодействия в условиях современных вызовов и угроз стабильности и безопасности на пространстве СНГ.

В частности, были рассмотрены меры сотрудничества для нейтрализации угроз, исходящих от иностранных террористов-боевиков, и недопущения их перемещения через территорию стран Содружества. Состоялся обмен мнениями по ситуации в Афганистане, тенденциям в сфере кибербезопасности, химических и биологических угроз.

К. Касымов представил доклад на тему «Об оценке внешних рисков и угроз безопасности на пространстве СНГ», отметив необходимость совместных действий в контексте развития ситуации в Сирии и Афганистане, растущего влияния ряда религиозно-экстремистских и террористических организаций.

На полях мероприятия секретарь Совета Безопасности Казахстана провел двусторонние встречи с Государственным секретарем Совета безопасности Республики Беларусь Станиславом Засем, советником президента Исламской Республики Афганистан по национальной безопасности Хамдуллой Мохибом, секретарем Совета Безопасности при Президенте Республики Узбекистан Виктором Махмудовым и секретарем Совета безопасности Республики Армения Арменом Григоряном.

Собеседники обменялись мнениями по ключевым вопросам региональной и глобальной безопасности, обсудили основные направления сотрудничества. Был подписан ряд документов о взаимодействии.

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Ключевые слова: СНГ, Безопасность, Другие государственные органы,
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