Калияр Айтмухамбетов назначен заместителем акима ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и распоряжением акима Западно-Казахстанской области заместителем акима области назначен Айтмухамбетов Калияр Шадиярович. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.



Айтмухамбетов Калияр Шадиярович - 1969 года рождения. Образование – высшее. Окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный университет и Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет по специальностям «бухгалтер-финансист», «бакалавр юриспруденции».

Трудовую деятельность начал в 1986 году рабочим совхоза Кызылкульский Чингирлауского района.

В разные годы работал:

-​ заместителем директора по молодежной работе совхоза Кызылкульский, агрономом отделения №2 Шоктыбай Чингирлауского района;

-​ главным специалистом отдела внутренней политики и социальной сферы аппарата акима Чингирлауского района;

-​ начальником отдела занятости и социальной защиты населения Чингирлауского района;

-​ руководителем аппарата акима, заместителем акима Чингирлауского района;

- руководителем управления координации занятости и социальных программ Западно-Казахстанской области.

До сегодняшнего дня работал акимом Акжаикского района Западно-Казахстанской области.

Айтмухамбетов Калияр Шадиярович будет курировать вопросы энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, предпринимательства и индустриально-инновационного развития, сельского хозяйства, земельных отношений, природных ресурсов и регулирования природопользования, ветеринарии.