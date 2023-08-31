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Калияр Айтмухамбетов назначен заместителем акима ЗКО

Редактор:  
Ринат Дусумов
31 Августа 2023, 21:47
Калияр Айтмухамбетов назначен заместителем акима ЗКО Фото: пресс-служба акимата ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и распоряжением акима Западно-Казахстанской области заместителем акима области назначен Айтмухамбетов Калияр Шадиярович. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Айтмухамбетов Калияр Шадиярович - 1969 года рождения. Образование – высшее. Окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный университет и Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет по специальностям «бухгалтер-финансист», «бакалавр юриспруденции».

Трудовую деятельность начал в 1986 году рабочим совхоза Кызылкульский Чингирлауского района.
В разные годы работал:
-​ заместителем директора по молодежной работе совхоза Кызылкульский, агрономом отделения №2 Шоктыбай Чингирлауского района;
-​ главным специалистом отдела внутренней политики и социальной сферы аппарата акима Чингирлауского района;
-​ начальником отдела занятости и социальной защиты населения Чингирлауского района;
-​ руководителем аппарата акима, заместителем акима Чингирлауского района;
- руководителем управления координации занятости и социальных программ Западно-Казахстанской области.
До сегодняшнего дня работал акимом Акжаикского района Западно-Казахстанской области.
Айтмухамбетов Калияр Шадиярович будет курировать вопросы энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, предпринимательства и индустриально-инновационного развития, сельского хозяйства, земельных отношений, природных ресурсов и регулирования природопользования, ветеринарии.


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