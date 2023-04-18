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Калия Туренова назначена заместителем акима Петропавловска

Автор:  
Олеся Жуковень
18 Апреля 2023, 19:55
Калия Туренова назначена заместителем акима Петропавловска Фото: gov.kz

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В акимате Петропавловска назначили нового заместителя акима города по социальной сфере, руководителя аппарата и и.о. руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы горакимата, заместителем Руслана Анбаева по социальной сфере стала Калия Туренова. 57 лет. Уроженка Исилькульского района Омской области.

Имеет 40-летний трудовой стаж. С 1983-го года работала преподавателем, заведующей отделом по языкам, отделом внутренней политики и социально-культурной сферы, заместителем акима района М. Жумабаева, в национальных компаниях страны. С мая 2017-го года до настоящего назначения руководила аппаратом акима города Петропавловска.

Вместо К.Баталовой руководителем аппарата акима города назначили Ольгу Абдрахманову. 55 лет, родилась в Петропавловске. Трудовой стаж – 38 лет. Работала монтажницей радиоаппаратуры, инженером-лаборантом Петропавловского завода имени С.М. Кирова. С января 2013-го года до настоящего назначения занимала должность руководителя организационно-инспекторского отдела.

И.о. обязанности руководителя городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог назначен Еркин Илеюсизов. Уроженец села Явленки Ленинского района, 49 лет. Трудовую деятельность начал в 1996-м году в должности главного специалиста Пресновского районного управления экологии и биоресурсов Северо-Казахстанской области. Последняя должность - руководитель производственно-технического обеспечения группы технического надзора ТОО «Казстройсистема» (Астана).


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