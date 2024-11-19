Калым можно считать махром — фетва ДУМК

В отношении того, можно ли считать казахский традиционный «калың мал» махром в исламе, существует несколько мнений ученых. Некоторые ученые, в том числе хорезмские, считают, что калың мал, который дается девушке, является махром, и должен быть передан немедленно.

Имам аль-Касани писал:

— Во время заключения брака девушка может постесняться просить махр, также как и открыто говорить о своем согласии. Молчание девушки может означать, что она согласна, а ее молчание, когда ее отец принимает махр, может означать, что она не возражает. Обычно после того, как отец принимает махр, он добавляет деньги и отправляет невесте ее приданое.

Некоторые ученые считают, что калың мал — это подарок, который дается невесте в обмен на какое-то имущество.

Ибн Абидин писал:

— Если при заключении брака махром называют «дустиман», это тоже может считаться как махр, который передали немедленно, и муж не имеет права требовать приданое. Если же махр не оговорен во время проведения никаха, то это считается подарком с условием возврата. В этом случае можно требовать приданое согласно обычаю, — отмечено в фетве.

По решению Совета улемов калың мал, который дается мужем по согласию девушки может считаться махром, и это может быть использовано для приобретения приданого и других нужд невесты.

Однако имущество, которое дается родителям девушки (например, «әке еңбегі» или «ана сүті»), не считается махром. Также, если отец невесты сам дает ей имущество для приданого, это не считается махром.

— В регионах, где не практикуется калың мал, при заключении брака необходимо назначать махр. Брак считается действительным, если махр не установлен. Однако муж обязан предоставить махр аль-мисл (эквивалент махра), — сообщается на сайте муфтията.

Ранее мы писали, сколько стоит провести свадьбу в Казахстане в зависимости от региона страны.