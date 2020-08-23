Калифорния из-за крупных лесных пожаров попросила о помощи

ЛОС-АНДЖЕЛЕС. КАЗИНФОРМ - Американский штат Калифорния на фоне гигантских лесных пожаров обратился с просьбой о помощи извне. Губернатор Калифорнии Гейвин Ньюсом попросил о содействии Канаду, Австралию, а также ряд других штатов США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на dw.com.

В Калифорнии сейчас полыхают более 560 крупных пожаров на площади свыше 3000 квадратных километров. На борьбу с огнем мобилизовано более 12 тысяч пожарных.

Жертвами стихи стали не менее пяти человек. Почти 120 тысячам жителей штата пришлось покинуть свои дома из-за надвигающегося огня. Они не смогут вернуться домой еще многие недели. Ситуацию усугубляет эпидемия коронавируса. Убежища переполнены, и многие не рискуют укрываться там.

Калифорния - один из штатов США, наиболее сильно пострадавших от коронавируса. По последним официальным данным, здесь зарегистрированы более 650 тысяч случаев заражения, в том числе 12 тысяч – с летальным исходом.