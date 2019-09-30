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Калгари завалило снегом, зарегистрировано 171 ДТП

30 Сентября 2019 18:31
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Калгари завалило снегом, зарегистрировано 171 ДТП

КАЛГАРИ. КАЗИНФОРМ - Обильный снегопад стал причиной более сотни дорожно-транспортных происшествий вокруг канадского города Калгари, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CBС.

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По данным департамента полиции, в связи с погодными условиями между 6 часами утра субботы и 10 часами утра воскресенья было зарегистрировано 171 ДТП. 13 человек получили ранения.

«Такого рода аварии – частое явление после снегопада в Калгари», - сообщили в полиции.

Самая крупная авария с участием 16 транспортных средств произошла на Beddington Trail и Deerfoot Trail.

Ожидается, что общее количество осадков в Калгари достигнет 15-25 сантиметров, сообщает Environment Canada.

Предупреждения о метели получили жители районов Окотокс, Хай Ривер, Клэрсхолм, Краунснест Пасс, Пинчер Крик, Уотертон, Кананаскис и Кенмор.

В юго-западной части Альберты наблюдаются сильные снегопады. Ожидается, что в понедельник количество осадков здесь достигнет одного метра.

Environment Canada рекомендует жителям отложить поездки в эти районы.

Международный аэропорт Калгари отменил ряд рейсов в воскресенье. В понедельник занятия были отменены в школах, расположенных южнее Калгари, Летбриджском университете и Kainai Board of Education.

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Ключевые слова: Погода,
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Автор:

Арайлым Темиргалиева

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