Календарь знаменательных и памятных дат разработали в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Календарь знаменательных и памятных дат на 2022 год подготовлен управлением образования Карагандинской области и Учебно-методическим центром, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Календарь представлен в виде информационно-методического материала, который может помочь в работе не только учителям, но и педагогам дополнительного образования, преподавателям колледжей, воспитателям детских садов и библиотекарям. Он состоит из трёх разделов: праздники в Республике Казахстан, знаменательные и памятные даты 2022 года, методические материалы по организации воспитательной работы.

«По поручению областного управления образования методистами Учебно-методического центра составлен календарь знаменательных и памятных дат на 2022 год. Мы рекомендуем использовать его в организациях образования, также родительской общественности для бесед с детьми, участия в школьных мероприятиях, организации семейного чтения», – отметила директор УМЦ Бакиткул Абдикерова.

В календарь могут вноситься изменения, дополнения и корректировки с учётом особенностей организации обучения, возраста обучающихся, запросов и интересов.