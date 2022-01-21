Календарь знаменательных и памятных дат разработали в Карагандинской области
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Календарь знаменательных и памятных дат на 2022 год подготовлен управлением образования Карагандинской области и Учебно-методическим центром, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Календарь представлен в виде информационно-методического материала, который может помочь в работе не только учителям, но и педагогам дополнительного образования, преподавателям колледжей, воспитателям детских садов и библиотекарям. Он состоит из трёх разделов: праздники в Республике Казахстан, знаменательные и памятные даты 2022 года, методические материалы по организации воспитательной работы.
«По поручению областного управления образования методистами Учебно-методического центра составлен календарь знаменательных и памятных дат на 2022 год. Мы рекомендуем использовать его в организациях образования, также родительской общественности для бесед с детьми, участия в школьных мероприятиях, организации семейного чтения», – отметила директор УМЦ Бакиткул Абдикерова.
В календарь могут вноситься изменения, дополнения и корректировки с учётом особенностей организации обучения, возраста обучающихся, запросов и интересов.
- Педагоги-ассистенты для детей с особыми потребностями: как это работает в Казахстане
- Как обеспечивается продовольственная безопасность в Карагандинской области
- Поддерживаю предложение Президента инвестировать в молодежь - учитель казахского языка Виктория Мокроусова
- Сколько будут платить родители за детский сад в этом году в Алматы
- Ключи от квартир вручили 12 медицинским работникам в Каражале
- Одну из старейших школ Темиртау отремонтируют в этом году
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана