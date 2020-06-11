Календарь прививок в РК соответствует лучшим мировым практикам - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Профессор Медицинского университета «Астана», доктор медицинских наук, врач-педиатр высшей категории Марина Моренко высказала свое мнение по поводу Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я, как практикующий врач, в то же время, как заведующая кафедрой детских болезней в университете, имея опыт работы в педиатрии более 30 лет, сопоставляя риск и пользу, считаю, что польза от вакцинации есть. Безусловно, нивелируют существующие риски. Это мое абсолютное мнение», - прокомментировала врач-педиатр.

Марина Моренко считает, что те результаты и показатели, которых удалось достигнуть в Республике Казахстан благодаря иммунопрофилактике, для практикующих врачей, несомненно, на сегодняшний день более чем убедительны.

«Если опираться на опыт за 10 лет по ситуации с вакциноуправляемыми инфекциями, в Республике Казахстан она характеризуется как стабильная, и, выезжая за границу, мы очень часто слышим приятные мнения, удивление. Безусловно, для нас это гордость в отношении календаря прививок, в отношении того, что мы имеем, и какое качество есть. И я хочу сказать, что календарь прививок соответствует лучшим мировым практикам. У нас достаточно большой спектр, но все же он выстроен с учетом существующей эпидемиологической ситуации по вакциноуправляемым инфекциям. Благодаря высокому охвату на сегодняшний день у специфической иммунизации целевых групп населения не зарегистрирована проблема по дифтерии, по полиомиелиту, за исключением одного случая в 2010 году. Практически отсутствуют избирательные, редкие случаи в отношении краснухи, столбняка. Заболеваемость вирусным гепатитом А, вирусным гепатитом Б снизилась в 7,8 и 8,4 раза соответственно», - отметила врач.